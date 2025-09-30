Serie B, Palermo-Venezia 0-0: gli highlights del match del “Barbera”

Un big match combattuto, intenso e ricco di duelli che però non ha regalato gol. Al “Renzo Barbera” Palermo e Venezia chiudono sullo 0-0 nella 6ª giornata di Serie B: i rosanero ci provano soprattutto nel primo tempo con Segre e Brunori, mentre nella ripresa i lagunari alzano il ritmo senza però riuscire a superare Pigliacelli.

Rivivi tutte le azioni più importanti e i momenti salienti della sfida negli highlights di Palermo-Venezia.