Inzaghi: «Contro il Venezia grande gara, questo punto sarà importante»

Ai microfoni ufficiali del club rosanero, Filippo Inzaghi ha commentato lo 0-0 del “Renzo Barbera” tra Palermo e Venezia, analizzando prestazione e prospettive future.

«Abbiamo capito cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A – ha detto Inzaghi – per me abbiamo fatto una grande gara, anzi l’occasione più clamorosa l’abbiamo avuta noi con Segre. Magari se fossimo passati in vantaggio la partita sarebbe stata diversa. A lungo andare abbiamo sofferto un po’ la loro fisicità, ma la squadra ha ribattuto colpo su colpo. Penso che sia un punto che alla lunga sarà molto importante».

Il tecnico ha sottolineato anche la continuità di risultati: «Con questo pareggio prosegue la striscia di imbattibilità, ed è un aspetto molto positivo. So che erano tanti anni che non si raggiungeva una serie così lunga. Ora vogliamo tornare presto alla vittoria e sabato con lo Spezia avremo l’occasione. Dobbiamo continuare su questa strada, con prestazioni di questo livello».

Inzaghi ha spiegato anche le scelte legate alle sostituzioni: «Oggi purtroppo due cambi a fine primo tempo non mi hanno permesso di fare quello che avevo in mente. Non potevo lasciare giocatori ammoniti contro avversari così bravi nell’uno contro uno. Poi abbiamo visto l’espulsione di Ceccaroni: avevo finito i cambi e non ho potuto toglierlo. Però siamo molto contenti, questa è la strada giusta e speriamo di tornare ai tre punti subito sabato».

Infine, un passaggio sul dispendio fisico della settimana: «Era la terza partita in sette giorni. Quando affronti una squadra forte fisicamente come il Venezia puoi soffrire, ed è quello che è accaduto nella ripresa. Ma al di là di una parata non hanno avuto grandi occasioni. Hanno palleggiato bene, davano la sensazione di pericolosità, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo. Questa è la cosa più importante di stasera».