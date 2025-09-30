Palermo-Venezia 0-0. La fotogallery

Il big match della 6ª giornata di Serie B tra Palermo e Venezia, giocato ieri sera al “Renzo Barbera” e terminato 0-0, ha regalato emozioni e spettacolo sugli spalti, nonostante il risultato a reti inviolate.

La nostra fotografa Alessandra Lo Monaco ha immortalato i momenti più significativi della serata: dall’ingresso in campo delle due squadre alla spinta incessante del pubblico rosanero, fino alle azioni più calde del match e agli sguardi di delusione e orgoglio dei protagonisti in campo.