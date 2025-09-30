Blin: «Un punto importante, il Venezia ha qualità ma il Palermo c’è»

Dopo lo 0-0 del “Renzo Barbera” contro il Venezia, Alexis Blin ha analizzato la gara ai microfoni della stampa, evidenziando la difficoltà dell’impegno e l’importanza del risultato ottenuto.

«Un punto che ci prendiamo volentieri – ha dichiarato il centrocampista rosanero – è stata una partita difficile contro una squadra che lotterà per i primi posti. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza bene, nel secondo è stato più complicato perché loro sono stati bravi a tenere palla e a pressarci. Quest’anno quando le partite non si possono vincere non si devono perdere: questo è un punto importante per il nostro campionato».

Sul piano personale, Blin si è detto soddisfatto: «Fisicamente mi sono sentito bene dopo la preparazione difficile che ho vissuto. Ringrazio la società e lo staff che hanno sempre creduto in me. È stata una partita chiusa, con poche occasioni. Loro hanno tirato di più, ma senza metterci davvero in difficoltà. Sabato con lo Spezia sarà una gara importante: sono convinto che faremo una bella partita».

Il centrocampista francese ha ribadito il valore del gruppo: «Mi sento bene perché questa squadra va tutta nella stessa direzione. Stasera potevamo fare di più tecnicamente, ma dobbiamo avere fiducia. La Serie B è un campionato lungo e difficile: il Venezia ha fatto una bella gara ma è dietro di noi, questo significa che siamo concentrati. Io rispondo sempre presente al mister per ripagare la sua fiducia».

Infine, un commento alle dichiarazioni di Pantaleo Corvino sul suo passato al Lecce: «Ho grande rispetto per il Lecce e per quello che ho vissuto lì, resterà sempre un ricordo straordinario della mia vita. Le parole di Corvino non mi hanno preoccupato, sapevo di avere avuto dei problemi fisici ma ho sempre lottato per aiutare la squadra. Preferisco giocare meno ma arrivare tra i primi posti. Rispetto per Corvino, è una persona che lavora bene, ma adesso penso solo al Palermo e a ripagare la fiducia che mi è stata data».