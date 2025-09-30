Inzaghi: «Il Venezia sembra più forte del Sassuolo dell’anno scorso. Orgoglioso della mia squadra»

Dopo lo 0-0 contro il Venezia al “Renzo Barbera”, Filippo Inzaghi, tecnico del Palermo, si è presentato in sala stampa visibilmente soddisfatto della prestazione dei suoi uomini.

«Oggi abbiamo visto cosa vuol dire giocare contro una squadra di Serie A – ha dichiarato Inzaghi – penso che il Venezia sia più forte del Sassuolo dell’anno scorso. L’occasione più clamorosa l’abbiamo avuta noi con Segre. Il loro primo tiro è arrivato dopo il 70’, quindi significa che la squadra ha lavorato bene. È stato un grandissimo passo in avanti nel diventare squadra».

Il tecnico rosanero ha evidenziato la solidità mostrata dal gruppo: «Questo pareggio ci dà continuità di risultati, sapendo che abbiamo affrontato una super squadra e siamo stati all’altezza. La squadra è stata brava a soffrire, compattarsi e lottare. Sono molto soddisfatto».

Sulla condizione atletica, Inzaghi non vede segnali negativi: «Non c’è stanchezza, è chiaro che la terza partita in sei giorni puoi soffrirla. Il Venezia è forte ma siamo stati all’altezza. Non puoi lasciare in campo giocatori ammoniti contro una squadra così. Abbiamo fatto un grande primo tempo senza soffrire mai, poi nel secondo è venuto fuori il Venezia».

Infine, un’analisi sui cambi e sul potenziale degli avversari: «Il Venezia ha potuto fare le sostituzioni che aveva in mente, inserendo giocatori freschi davanti. Avete visto cosa vuol dire avere giocatori di Serie A. La strada però è tracciata e dobbiamo continuare su questo passo».