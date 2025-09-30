Stroppa: «Nel secondo tempo pieno dominio, il Venezia meritava di più»

Al termine dello 0-0 del “Renzo Barbera”, Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha analizzato la prestazione dei suoi in sala stampa, sottolineando la crescita della squadra soprattutto nella ripresa.

«Nel secondo tempo c’è stato pieno dominio – ha dichiarato Stroppa – è stata una partita sempre in crescita, con un secondo tempo di livello. Peccato non aver fatto gol nel finale. Non è facile venire qua e giocare in questo modo. Manca quel qualcosina in più per essere più bravi».

Il tecnico lagunare ha riconosciuto i limiti iniziali della sua squadra, ma anche la progressiva capacità di imporre il gioco: «Io il Palermo me lo aspettavo così. Abbiamo avuto un po’ di timore all’inizio e non avevamo il coraggio di giocare, poi abbiamo preso dominio della partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto un altro tipo di partita».

Guardando al futuro, Stroppa non si sbilancia ma indica la strada: «Come capita spesso ci sono delle sorprese, c’è chi inizia bene e chi inizia come noi. Abbiamo avuto un paio di passi falsi, ci manca costruzione ma ci arriveremo. Punto di svolta per noi? Potremo dirlo tra qualche settimana. Ho saputo che il Frosinone ha vinto di nuovo ed è la più in forma. Noi arriveremo alla prossima dopo questo turno infrasettimanale con 5 gare in due settimane. L’importante è recuperare le forze e avere la convinzione che questo sia un punto di partenza. La squadra inizia a macinare e portare a casa prestazioni di livello, è chiaro però che le prestazioni devono essere confortate dai punti».