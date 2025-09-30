Serie B, 6ª giornata: il Frosinone batte il Cesena e vola in vetta. Pari nel big match tra Palermo e Venezia. La classifica

Si è chiuso il martedì di Serie B con sei sfide valide per la 6ª giornata del campionato cadetto. La copertina se la prende il Frosinone, che supera per 3-1 il Cesena e conquista la vetta solitaria della classifica con 14 punti. Decisive le reti di Raimondo (doppietta) e Ghedjemis, con i ciociari che hanno allungato dopo il momentaneo gol ospite di Ciervo.

Sorrisi anche per la Juve Stabia, che piega il Mantova 2-1 con le reti di Ruggero e Candellone: inutile il gol nel recupero di Mancuso che accorcia le distanze per i virgiliani, sempre più in crisi. Spettacolo e gol a Padova e Chiavari: i veneti pareggiano 2-2 con l’Avellino (vantaggio biancoscudato con Sgarbi e Buonaiuto, rimonta irpina firmata da Biasci e Lescano), mentre al Comunale finisce 2-2 tra Virtus Entella e Bari, con i pugliesi capaci di agguantare il pari nel finale con Gytkjaer.

Un punto anche per Reggiana e Spezia, con la sfida terminata 1-1 grazie ai gol di Lapadula e Girma. Riflettori puntati però sul “Renzo Barbera”, dove il big match di giornata tra Palermo e Venezia si chiude a reti inviolate (0-0) davanti a oltre 30 mila spettatori.

Domani in programma gli altri quattro incontri: Carrarese-Modena, Empoli-Monza, Pescara-Südtirol e Sampdoria-Catanzaro, tutte alle ore 20:30.

Classifica provvisoria

Frosinone 14; Modena 13; Palermo 12; Avellino 11; Cesena 11; Juve Stabia 10; Venezia 9; Südtirol 8; Padova 8; Monza 7; Carrarese 6; Reggiana 6; Virtus Entella 6; Catanzaro 5; Pescara 4; Bari 3; Spezia 3; Mantova 3; Sampdoria 1. (* con una gara in più).