Palermo-Venezia, Ceccaroni espulso al 92’: salterà la sfida con lo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 30, 2025

Finale amaro per il difensore del Palermo Pietro Ceccaroni, che al 92’ della gara contro il Venezia ha rimediato un cartellino rosso diretto. L’espulsione costa cara al centrale rosanero, che sarà costretto a saltare la prossima partita in programma sabato 4 ottobre al “Picco” contro lo Spezia.

Una brutta notizia per Pippo Inzaghi, che dovrà rinunciare a uno dei pilastri della retroguardia proprio in una sfida delicata contro un’avversaria in cerca di riscatto.

