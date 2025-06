Biffi su Inzaghi: «È l’uomo giusto per riportare il Palermo in Serie A»

Nessuno meglio di Roberto Biffi, recordman di presenze nella storia del Palermo (373), poteva presentare Filippo Inzaghi alla città rosanero. Amico personale del nuovo allenatore, l’ex capitano è stato tra i primi a ricevere la telefonata del tecnico dopo la firma.

In un’intervista rilasciata ad Alessandro Arena per il Giornale di Sicilia, Biffi ha raccontato:

«Gli ho fatto i complimenti per la scelta – ha spiegato –: in una realtà come Palermo, dove vanno ricostruite fiducia e speranza, lui può essere la persona giusta per la società. Mi ha chiesto se vivessi qui, purtroppo non è così, ma avrebbe avuto piacere ad avermi al suo fianco. Non escludo che in futuro possa accadere».

Biffi e Inzaghi si conoscono da anni, complice anche il legame con Bobo Vieri. «Abbiamo ricordato qualche battuta fatta con Bobo: una volta mi fecero passare per un assassino per via di una pallonata (ride, ndr)».

«Ha capito Palermo, anche nella calma»

L’ex difensore ha apprezzato il primo approccio di Inzaghi con la piazza, sottolineandone la lucidità:

«Qualcuno arriva e dice subito che si vincerà, lui invece ha parlato dell’importanza del lavoro e del sostegno del pubblico. Non è uno che si sbilancia, e fa bene: in città così si rischiano anche i flop, come abbiamo visto di recente. Ora è facile avere la gente dalla propria parte, ma la vera sfida è averla con sé all’ultimo minuto dell’ultima partita».

«La squadra da battere»

Per Biffi non ci sono dubbi:

«Inzaghi è la persona giusta, nel posto giusto e nella stagione giusta. Palermo ha bisogno di nuova linfa dopo campionati poco soddisfacenti. Quest’anno, però, sono convinto che sarà la squadra da battere».