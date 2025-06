Corriere dello Sport: “Ruggeri-Atletico. CR7 va avanti con l’Al-Nassr Tutte le trattative del giorno”

Matteo Ruggeri saluta l’Atalanta e spicca il volo verso la Liga. Come riporta Eleonora Trotta su Il Corriere dello Sport, il terzino sinistro classe 2002 è atteso all’Atletico Madrid, dove sosterrà le visite mediche prima della firma. Battuta la concorrenza di Lucas Digne, Ruggeri è stato scelto direttamente dal tecnico Diego Simeone dopo un’annata di grande crescita sotto la guida di Gasperini. L’Atalanta incasserà 20 milioni e guarda al futuro: per sostituirlo si pensa al talento Honest Ahanor del Genoa, già seguito da Milan e Monaco.

Ma a Bergamo non si parla solo di uscite. Eleonora Trotta, sul Corriere dello Sport, conferma che è ufficiale l’arrivo di Kamaldeen Sulemana: 17 milioni più 4 di bonus e il 15% sulla futura rivendita al Southampton. Il ghanese, richiesto da Ivan Juric, firmerà fino al 2029. La Dea non molla anche Filip Kostic: i contatti sono avviati e Tudor, tecnico della Juve, ha espresso stima pubblica verso l’esterno serbo. Secondo Trotta su Il Corriere dello Sport, il giocatore gradirebbe rimanere a Torino, ma le offerte non mancano: su di lui c’è anche la Roma.

Intanto, il Lecce ha presentato Eusebio Di Francesco: contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione in caso di salvezza. L’annuncio è arrivato poco dopo la rescissione del tecnico con il Venezia.

Nicola alla Cremonese, Padelli rinnova, movimenti in A

Novità anche sulle panchine: Davide Nicola guiderà la Cremonese, con cui ha siglato un biennale. L’ex tecnico di Salernitana e Cagliari ha risolto il precedente contratto ed è stato da subito la prima scelta dei grigiorossi.

In casa Udinese, il portiere Daniele Padelli prolunga fino al 2026: «Un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio», scrive il club. Il Verona valuta invece l’ingaggio del centrale albanese Enea Mihaj, anche nel mirino della stessa Cremonese.

Estero e suggestioni

In ottica attacco, Jasper Karlsson, ex Lecce, è un obiettivo di Genoa e Psv. Il Torino ha sondato Matteo Cancellieri, ma Marco Baroni spinge per Ngonge. In Francia, il Lille sogna il ritorno in Europa di Olivier Giroud, oggi al Los Angeles FC. E, notizia da copertina: Cristiano Ronaldo ha rinnovato con l’Al-Nassr fino al 2027.