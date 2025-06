Osti: «Augello e Palumbo? Stiamo lavorando per portarli a Palermo»

Il conto alla rovescia è finito: dal primo luglio parte ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Il Palermo si prepara alla fase operativa dopo settimane di contatti e valutazioni. Con l’arrivo di Filippo Inzaghi, primo vero snodo della nuova stagione, il club rosanero è pronto a costruire una rosa coerente con le ambizioni dichiarate.

A fare chiarezza sulla strategia è stato il direttore sportivo Carlo Osti, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Inzaghi: «Il mercato prende forma da oggi. Ci sederemo con il mister per definire sistema di gioco e priorità. Sono usciti almeno cinquanta nomi, ma solo il 10% è davvero interessante».

L’articolo a firma di Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia descrive un ambiente cauto ma determinato. Lo stesso Osti, pur non nascondendo l’ambizione, invita alla calma: «Conosco Pippo da tanti anni e ho sempre ammirato la sua umiltà, nonostante il valore assoluto da calciatore. È stata la nostra prima scelta. Ringrazio il City Football Group per il sostegno totale».

Tra le trattative in corso, Tommaso Augello sembra vicino alla chiusura: l’esterno sinistro, in uscita dal Cagliari a parametro zero, rappresenta un’opzione concreta. «Ha giocato 38 partite in Serie A. È un calciatore che ha mercato e mi auguro faccia la scelta giusta», ha detto Osti a Sky Sport. Altro nome caldo è quello di Antonio Palumbo del Modena: il club lavora a un’intesa complessiva da 2 milioni, con Saric possibile contropartita.

Secondo quanto riportato da Radicini sul Giornale di Sicilia, resta più fluida la questione portiere: Audero è la prima scelta, ma il suo ritorno dipenderà dagli sviluppi della trattativa con il Como. Intanto, si valutano profili alternativi. In uscita, invece, tutto fermo: «Non si è mosso nulla – ha dichiarato Osti – abbiamo tante cose da valutare. La Serie B è finita da poco, ora il quadro è più chiaro».

In bilico il futuro di Desplanches: «Il Torino non si è fatto vivo. Pensiamo a un prestito in Serie B per garantirgli continuità. È un patrimonio del Palermo, lavoreremo per il suo futuro».

Infine, Osti ha risposto con fermezza ai rumors su Jacopo Segre, accostato a Monza e Cremonese: «Nessun contatto. Mi fa piacere che i nostri giocatori siano apprezzati, ma Jacopo è centrale nel nostro progetto».

Quanto all’eventuale amichevole con il Manchester City, il ds ha tagliato corto: «Stiamo lavorando al programma delle amichevoli. Quando sarà definito, lo comunicheremo».