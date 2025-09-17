Benfica, esonerato Lage. Arriva José Mourinho

Clamoroso in Portogallo: il Benfica ha esonerato Bruno Lage dopo la sorprendente sconfitta casalinga per 2-3 contro il Qarabag. Una caduta che ha spinto il presidente Rui Costa a virare con decisione verso un nome che ha fatto la storia del calcio mondiale: José Mourinho.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, l’ex allenatore della Roma e del Fenerbahçe è il principale candidato a sedersi sulla panchina biancorossa. Non sarebbe un ritorno qualunque: Mourinho aveva iniziato proprio al Benfica la sua carriera da capo allenatore, 25 anni fa, prima di intraprendere l’avventura vincente con il Porto.

Le trattative sarebbero già a buon punto. Come scrive ancora Fanpage.it, la firma potrebbe arrivare a breve, con l’ufficialità prevista nelle prossime ore. Lo “Special One” potrebbe addirittura esordire già sabato, nella sesta giornata di campionato contro il Vila das Aves.

Il ritorno di Mourinho al Benfica avrebbe anche un peso internazionale. Fanpage.it ricorda che il tecnico portoghese, dopo l’esonero con la Roma e quello al Fenerbahçe (proprio dopo un k.o. contro il Benfica nei preliminari di Champions), è pronto a rimettersi in gioco in un club che ambisce a riprendersi la scena in patria e in Europa.