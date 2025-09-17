Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, crisi senza fine. Dossena: «Meglio far fallire un club piuttosto che illudere i tifosi»”

Tre sconfitte consecutive nelle prime tre giornate: mai era accaduto nella storia della Sampdoria in Serie B. Come analizza la Gazzetta dello Sport, il problema non riguarda soltanto i numeri: la squadra blucerchiata mostra limiti strutturali e confusione gestionale, dentro e fuori dal campo.

La difesa è ridotta all’osso, con l’infortunio di Ferrari che aggrava la situazione, mentre l’attacco fatica a trovare una sua dimensione. A centrocampo, invece, abbondano gli uomini senza che ci sia un equilibrio complessivo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Ceo sportivo Fredberg ha parlato di «giocatori affamati», ma la fame da sola non basta: servono qualità e condizione, al momento mancanti.

Le responsabilità non ricadono solo sul tecnico Massimo Donati, che pure ha alternato moduli e uomini senza trovare ancora la chiave tattica. Dopo l’illusione della prova in Coppa Italia contro lo Spezia, sono arrivate tre partite di campionato con sette reti subite, due gol fatti e i primi accenni di contestazione sugli spalti. La Gazzetta dello Sport sottolinea come anche la scelta del portiere abbia creato un caso: la promozione di Coucke ha riaperto un problema già vissuto lo scorso anno.

In questo contesto si inserisce l’intervento di Beppe Dossena. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista della Samp scudettata ha lanciato accuse pesanti: «Negli ultimi anni hanno sbagliato tutto. Player trading? Missione fallita. Risanare la società? Altra missione fallita. Meglio far fallire un club piuttosto che illudere i tifosi». Parole che fotografano il disagio di una piazza che, nonostante i ventimila abbonati, chiede soltanto dignità a chi scende in campo e a chi governa la società.