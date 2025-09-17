Serie B, Palermo in vetta con Frosinone, Modena e Cesena. Tuttosport: “Tre sorprese che cambiano gli equilibri”

Nessuno si sarebbe aspettato, dopo tre giornate, di vedere al comando della Serie B il Palermo affiancato da Frosinone, Modena e Cesena. Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, le tre outsider stanno sorprendendo tutti, accumulando sette punti e insidiando la corazzata rosanero.

Il caso più eclatante è quello del Frosinone. Lo scorso anno i ciociari avevano rischiato i playout con la Salernitana e si sono salvati solo per le vicende del Brescia. Oggi, invece, la squadra di Alvini è in vetta e, come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, non ha ancora subito reti: Palmisani, 21 anni, nato ad Alatri, è l’unico portiere imbattuto tra Serie A e Serie B. Contro il Padova è stato decisivo con i suoi interventi, mentre la rete vittoria porta la firma di Bracaglia, 22 anni, prodotto del vivaio.

Il Modena, guidato da Sottil, è un’altra sorpresa. Reduce dall’esperienza negativa alla Samp, l’allenatore ha dato equilibrio a una squadra che non ha risentito della partenza di Palumbo, passato al Palermo. Secondo Gianluca Scaduto su Tuttosport, la vittoria a Marassi contro i blucerchiati (0-2) e il netto 3-0 al Bari certificano le ambizioni di una società che da tre anni insegue i playoff.

Infine il Cesena, confermato con Mignani in panchina. Dopo la sorprendente qualificazione ai playoff dello scorso anno, i romagnoli hanno iniziato bene con il 3-1 a Pescara e il colpaccio a Marassi contro la Samp. Come ricorda ancora Gianluca Scaduto su Tuttosport, i colpi di Castagnetti e Zaro hanno rilanciato una squadra che, con pochi ma mirati rinforzi, si sta rivelando un osso duro per tutti.

Resta da capire quanto queste tre sorprese potranno resistere in alto. Per ora, conclude Gianluca Scaduto su Tuttosport, Frosinone, Modena e Cesena hanno dimostrato di meritare la vetta, rompendo gli equilibri e regalando nuova linfa al campionato cadetto.