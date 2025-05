Bari: quattro club di A su Dorval

Nonostante un’annata difficile per il Bari, Mehdi Dorval si è distinto come uno dei pochi punti fermi della squadra. Le sue 37 presenze stagionali hanno attirato l’interesse di quattro club di Serie A — Napoli, Empoli, Lazio e Sassuolo — pronti a farsi avanti al termine del campionato. Secondo quanto riportato da Ledicola.it e ripreso da Sassuolonews.net, anche l’Ajax, da tempo sulle tracce del terzino algerino, resta vigile. Si preannuncia un’estate calda per il futuro del classe 2001.

