Mantova: dal prossimo anno lo stadio “Martelli” si chiamerà “Pata Stadium”

Lo stadio “Dino Martelli” cambia nome. Secondo quanto riportato da “La Voce di Mantova“, la casa del club biancorosso si chiamerà “Pata Stadium“, dall’azienda main sponsor dei Virgiliani. Ad annunciarlo è stato Remo Gobbi, proprietario di Pata, nel corso della cena di fine anno tenutasi nei giorni scorsi. Il Comune, proprietario dell’impianto, ha approvato in parte il cambio di nome, in quanto il sindaco Mattia Palazzi vorrebbe far sì che entrambi i nomi facciano parte della denominazione ufficiale (come ad esempio a Cesena con l’Orogel Stadium–Dino Manuzzi).

