Bari-Palermo, settore ospiti ancora chiuso in attesa delle decisioni del GOS

In vista del match tra Bari e Palermo, in programma venerdì 11 aprile alle ore 20:30 allo stadio San Nicola, non sono ancora disponibili informazioni sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti. Come specificato da Ticketone e dalla SSC Bari, l’apertura della vendita per il settore riservato ai tifosi rosanero è momentaneamente sospesa, in attesa delle decisioni delle Autorità competenti (GOS).

Aggiornamenti ufficiali saranno comunicati nei prossimi giorni.

