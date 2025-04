L’Athletic Palermo guarda al futuro: «Sogniamo il Velodromo»

“Nulla è impossibile”: questo è il mantra che ha accompagnato l’Athletic Club Palermo nella sua incredibile stagione. Un gruppo affiatato, diretto magistralmente da mister Raciti, che ha dominato il campionato di Eccellenza con tecnica, corsa, pressing e mentalità vincente, conquistando una storica promozione in Serie D.

Come raccontato da Salvatore Matranga sul Giornale di Sicilia, la cavalcata trionfale non si è limitata alla prima squadra: la Juniores ha vinto il proprio girone qualificandosi alla fase regionale, mentre anche le squadre Allievi, calcio a 5 maschile e femminile stanno raccogliendo successi. Unica nota stonata, l’assenza di un campo cittadino, che ha costretto il club a disputare tutto il campionato a Terrasini. Ma ora il sogno di giocare al Velodromo sembra più vicino: «Il sindaco Lagalla e l’assessore Anello stanno lavorando per l’omologazione», spiega il presidente Gaetano Conte.

Il futuro è già adesso: «Con questa promozione abbiamo raccolto i frutti della programmazione degli ultimi anni – prosegue Conte –. Abbiamo creato una seconda squadra in città, dove il divertimento e i valori sportivi vengono prima di tutto. Ora vogliamo stabilizzarci in Serie D e dare possibilità ai giovani palermitani di ritagliarsi spazio».

L’ultima partita di campionato e la Supercoppa Regionale sono gli ultimi impegni di una stagione da incorniciare. E l’Athletic Club non ha alcuna intenzione di fermarsi qui: l’obiettivo è continuare a scrivere la storia del calcio palermitano