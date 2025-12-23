Bari, Magalini ci prova col Napoli: Ambrosino nel mirino
Il Bari comincia a muoversi in vista della prossima sessione di calciomercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di mister Vivarini. Il direttore sportivo Magalini sta valutando diversi profili, avviando i primi sondaggi utili a individuare le pedine giuste su cui affondare il colpo quando il mercato entrerà nel vivo.
Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza biancorossa c’è anche quello di Giuseppe Ambrosino, attaccante di proprietà del Napoli. Secondo quanto riportato da labaricalcio.it, Magalini sarebbe intenzionato a bussare alla porta del club partenopeo già nel mese di gennaio per verificare la fattibilità dell’operazione.
L’eventuale trattativa, però, presenta un’incognita non di poco conto. Le sensazioni che filtrano non sono del tutto incoraggianti, dal momento che il giovane attaccante sarebbe disposto a scendere in Serie B soltanto davanti a un progetto dichiaratamente ambizioso, con concrete prospettive di promozione. Un aspetto che il Bari dovrà valutare attentamente prima di decidere se puntare con decisione su Ambrosino o virare su altri obiettivi.