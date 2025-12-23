Avellino, Gyabuaa nel mirino del Mantova

Il futuro di Emmanuel Gyabuaa sembra sempre più lontano da Avellino. Il centrocampista classe 2001, attualmente in biancoverde ma di proprietà dell’Atalanta, potrebbe salutare già nei primi giorni della prossima sessione di calciomercato dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Secondo quanto riportato da TMW, Gyabuaa è finito nel mirino del Mantova, con il direttore sportivo Modesto che avrebbe avviato i contatti per portarlo in Lombardia. I dialoghi tra le parti sarebbero già ben avviati e la trattativa potrebbe trovare una rapida conclusione all’apertura ufficiale del mercato.

L’Avellino osserva l’evolversi della situazione, consapevole che l’addio del centrocampista potrebbe aprire nuovi scenari in entrata per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione.