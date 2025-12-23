Catanzaro, Cisse nel mirino della Roma: ma a gennaio resta
Il Catanzaro osserva con attenzione la situazione legata ad Alphadjo Cisse. L’attaccante classe 2006, arrivato in estate in prestito dall’Hellas Verona, si è messo in grande evidenza nonostante la giovane età, collezionando 17 presenze e 6 gol.
Secondo TMW, le sue prestazioni hanno attirato l’interesse della Roma, che avrebbe già chiesto informazioni al club scaligero. Al momento, però, l’Hellas Verona non sembra intenzionato a interrompere il prestito a gennaio, rimandando ogni discorso alla prossima estate.