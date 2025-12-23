Juve Stabia, Lovisa chiama la città: «Col SudTirol è uno scontro cruciale»

La Juve Stabia si prepara a chiudere il 2025 con una sfida decisiva. Sabato alle ore 15:00, allo stadio Romeo Menti, le Vespe affronteranno il SudTirol nel match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie B, un appuntamento fondamentale in chiave salvezza.

Attraverso una nota ufficiale, la società campana ha chiamato a raccolta il proprio pubblico: «gli amministratori e la S.S. Juve Stabia 1907 invitano tutti i tifosi gialloblù e tutti gli appassionati del territorio» allo stadio, «per chiudere insieme uno splendido anno 2025 che ha regalato tante gioie».

All’appello del club si è unito anche il direttore sportivo Matteo Lovisa, che ha sottolineato l’importanza della gara: «Quello che andiamo ad affrontare contro il SudTirol è uno scontro cruciale per la nostra salvezza, un crocevia che intendiamo affrontare al massimo e mi aspetto che la città e non solo risponda presente». Lovisa ha poi concluso ribadendo il ruolo fondamentale del pubblico: «Sabato abbiamo bisogno di tutto l’appoggio e il calore che solo la vera Castellammare sa offrire ai nostri ragazzi. Venite tutti allo stadio per chiudere l’anno nel migliore dei modi».