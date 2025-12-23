Serie B, le designazioni della 18ª giornata: Piccinini per Palermo-Padova

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali della 18ª giornata di Serie BKT. Il turno si aprirà venerdì 26 dicembre con una sola gara in programma, mentre sabato 27 si giocheranno tutte le altre partite, comprese le sfide più attese della giornata.

L’anticipo di venerdì alle 17:15 sarà Modena-Monza, affidato a Bonacina, con Mastrodonato e Giuggioli assistenti. Quarto ufficiale Ferrieri Caputi, VAR Serra, AVAR Giua.

Il programma proseguirà sabato 27 dicembre con Spezia-Pescara alle 12:30, diretta da Zanotti, assistito da Meli e Santarossa. Galipò quarto uomo, Gualtieri al VAR e Serra AVAR.

Alle 15:00 spazio a un blocco ricco di partite.

Carrarese-Mantova sarà arbitrata da Marcenaro, con Garzelli e Grasso assistenti, Turrini IV ufficiale, Monaldi VAR e Paganessi AVAR.

Catanzaro-Cesena è stata affidata a Crezzini, con Palermo e Belsanti assistenti, Mirabella quarto uomo, Rutella VAR e Di Vuolo AVAR.

Empoli-Frosinone vedrà Pezzuto come direttore di gara, con Trinchieri e Laghezza assistenti, Caruso IV, Volpi VAR e Fourneau AVAR.

Juve Stabia-Südtirol sarà diretta da Marinelli, assistito da Rossi M. ed Emmanuele, Colaninno quarto ufficiale, con Meraviglia VAR e Prenna AVAR, entrambi on site allo stadio “Romeo Menti”.

Sampdoria-Reggiana è stata assegnata a Collu, con Niedda e Biffi assistenti, Calzavara IV, Nasca VAR e Mazzoleni AVAR.

Venezia-Virtus Entella sarà diretta da Di Marco, con Fontani e Catallo assistenti, Frasyniak quarto uomo, Santoro VAR e Rapuano AVAR.

Grande attenzione per Palermo-Padova, in programma sabato alle 17:15 al “Renzo Barbera”. La sfida è stata affidata a Piccinini, con Miniutti e Galimberti come assistenti, Pacella quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Giua, AVAR Prontera. Una designazione di livello per un match che può incidere sugli equilibri della zona playoff.

A chiudere la giornata, alle 19:30, sarà Bari-Avellino, diretta da Zufferli, con Capaldo e Pistarelli assistenti, Mucera IV uomo, Cosso VAR e Del Giovane AVAR.