Bari, blitz al Ferraris: Moncini e Bellomo stendono la Samp. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
63091a54cc

Il Bari ritrova il sorriso e lo fa nel modo più rumoroso possibile: vittoria netta a Genova, 2-0 alla Sampdoria e ritorno al successo che mancava da fine gennaio. Come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, è un colpo pesante al Ferraris, uno di quelli che valgono tre punti e una sterzata mentale.

Il Corriere dello Sport di Emmanuele Gerboni descrive un Bari che «esce dal tunnel» e sale sul treno del Ferraris con personalità e concretezza. Moncini sblocca, Bellomo chiude, la Samp incassa il secondo ko consecutivo tra i fischi del proprio pubblico.


Partenza a mille

Secondo Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, l’avvio è da battaglia vera. Intensità alta, duelli in mediana e ritmi subito sostenuti. La Samp prova a fare la voce grossa, ma il Bari cresce con il passare dei minuti.

Al 3’ Henderson sfiora il vantaggio con un diagonale che si stampa sul palo, su assist di Begic. È il primo squillo. Poi al 26’ arriva la zampata che cambia il match: come sottolinea ancora Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, Cicconi sbaglia l’appoggio, Esteves – al debutto da titolare – innesca Moncini che anticipa Palma e fulmina Ghidotti per l’1-0. I 700 tifosi biancorossi al seguito esplodono di gioia.

Ripresa e gestione

Il Corriere dello Sport racconta anche un avvio di ripresa con brividi per il Bari: su corner, flipper in area e Maggiore salva sulla linea. È il momento di massima pressione blucerchiata.

Ma la squadra pugliese non arretra. Fa girare il pallone, alza il baricentro e cerca il colpo del ko. Esteves si conferma una sorpresa positiva, impegnando Ghidotti con uno slalom personale.

Poi, nel finale, la firma d’autore. Come evidenzia Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, Bellomo parte in coast to coast al 90’ e disegna una traiettoria perfetta all’incrocio dei pali: 2-0 e partita chiusa.

Il Bari convince e si rilancia. La Samp resta a fare i conti con i propri fantasmi.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 191135

Serie B: Mantova e Carrarese si fermano sull’1-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 185927

Mantova, Kouda e Meroni saltano il match contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 173234

Pescara-Palermo 2-1, rivivi gli highlights del match dell’Adriatico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-01 201726

Serie B, Catanzaro-Frosinone 2-2: gli highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
palermo catanzaro 1-2 (5) iemmello biasci

Catanzaro-Frosinone 2-2, Iemmello: «Restiamo con l’amaro in bocca»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 195211

Serie A: buona la prima per D’Aversa, il Torino si impone 2-0 sulla Lazio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
aquilani catanzaro

Catanzaro-Frosinone 2-2, Aquilani: «Rammarico per le occasioni sprecate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 192921

Serie C girone B: vincono Gubbio e Campobasso, pari tra Arezzo e Ravenna. I risultati finali e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026