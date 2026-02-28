Bari, blitz al Ferraris: Moncini e Bellomo stendono la Samp. Gli Highlights

Il Bari ritrova il sorriso e lo fa nel modo più rumoroso possibile: vittoria netta a Genova, 2-0 alla Sampdoria e ritorno al successo che mancava da fine gennaio. Come racconta Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, è un colpo pesante al Ferraris, uno di quelli che valgono tre punti e una sterzata mentale.

Il Corriere dello Sport di Emmanuele Gerboni descrive un Bari che «esce dal tunnel» e sale sul treno del Ferraris con personalità e concretezza. Moncini sblocca, Bellomo chiude, la Samp incassa il secondo ko consecutivo tra i fischi del proprio pubblico.





Partenza a mille

Secondo Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, l’avvio è da battaglia vera. Intensità alta, duelli in mediana e ritmi subito sostenuti. La Samp prova a fare la voce grossa, ma il Bari cresce con il passare dei minuti.

Al 3’ Henderson sfiora il vantaggio con un diagonale che si stampa sul palo, su assist di Begic. È il primo squillo. Poi al 26’ arriva la zampata che cambia il match: come sottolinea ancora Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, Cicconi sbaglia l’appoggio, Esteves – al debutto da titolare – innesca Moncini che anticipa Palma e fulmina Ghidotti per l’1-0. I 700 tifosi biancorossi al seguito esplodono di gioia.

Ripresa e gestione

Il Corriere dello Sport racconta anche un avvio di ripresa con brividi per il Bari: su corner, flipper in area e Maggiore salva sulla linea. È il momento di massima pressione blucerchiata.

Ma la squadra pugliese non arretra. Fa girare il pallone, alza il baricentro e cerca il colpo del ko. Esteves si conferma una sorpresa positiva, impegnando Ghidotti con uno slalom personale.

Poi, nel finale, la firma d’autore. Come evidenzia Emmanuele Gerboni sul Corriere dello Sport, Bellomo parte in coast to coast al 90’ e disegna una traiettoria perfetta all’incrocio dei pali: 2-0 e partita chiusa.

Il Bari convince e si rilancia. La Samp resta a fare i conti con i propri fantasmi.