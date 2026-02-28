Serie B, 27ª giornata: Monza in vetta, programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
palermo monza 0-3 (25) pallone

La 27ª giornata di Serie B entra nel vivo con i primi verdetti e una classifica che si fa sempre più corta nella zona alta. Il Monza batte la Virtus Entella 2-0 e sale a quota 57 punti, portandosi momentaneamente in testa. Colpo esterno del Bari che supera la Sampdoria 2-0, mentre il resto del turno si completerà tra oggi e domani.

Il programma della 27ª giornata


Monza-Virtus Entella 2-0
Sampdoria-Bari 0-2
Empoli-Cesena oggi ore 15.00
Modena-Padova oggi ore 15.00
Südtirol-Venezia oggi ore 15.00
Spezia-Reggiana oggi ore 17.15
Avellino-Juve Stabia oggi ore 19.30
Catanzaro-Frosinone domenica ore 15.00
Pescara-Palermo domenica ore 15.00
Mantova-Carrarese domenica ore 17.15

La classifica aggiornata

Monza 57
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 25
Pescara 18

In vetta è bagarre totale: Monza, Venezia, Frosinone e Palermo restano racchiuse in sei punti. In coda il successo del Bari riapre la corsa salvezza, mentre il Pescara resta ultimo a quota 18. Domenica riflettori puntati su Pescara-Palermo e Catanzaro-Frosinone, due incroci che possono incidere sia nella lotta promozione sia nella corsa per evitare i playout.

Serie B Palermo-Cosenza 1-1 (86) alvini

Catanzaro-Frosinone 2-2, Alvini: «Conquistato un punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Il presidente furioso dopo il ko del Pescara

Pescara-Palermo 2-1, Sebastiani: «Vittoria meritata. Il destino è nelle nostre mani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181642

Pescara-Palermo 2-1, Faraoni: «Vittoria che ci dà morale. C’è ancora tanto da fare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 181344

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone in conferenza: «Grande reazione allo svantaggio, partita di livello»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 174917

Pescara-Palermo 2-1, Gorgone: «I ragazzi meritavano una grande soddisfazione. Pescara combatterà fino alla fine»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
b884ea34-c685-43b8-b924-9dee7249fd75

Pescara-Palermo 2-1, la classifica aggiornata: occasione sprecata per i rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
la penna

Venezia, pari e brividi a Bolzano. La Penna corretto con il Var

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
edoardo-testoni_coqyp7rlfldv1b973wnv2o3ep (1)

Pescara-Palermo, dove vederla: doppia copertura tv e streaming per la sfida dell’Adriatico. I telecronisti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Palermo Entella 3-0 (23) pierozzi pohjanpalo

Pescara-Palermo, il segno “2” domina. Le quote dei Bookmaker

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Screenshot 2026-03-01 075443

Il Messaggero Abruzzo: “Pescara in emergenza contro il Palermo: Gorgone si affida a Insigne”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Corriere dello Sport: “Serie B, nessuno è salvo e nessuno è promosso: Calzone fotografa il campionato più incerto di sempre”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026
21d73166dd

Corriere dello Sport: “Pescara, un’impresa per Insigne «Loro sono fortissimi. Ma i punti servono a noi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026

Screenshot 2026-03-01 181822

Screenshot 2026-03-01 181642

Screenshot 2026-03-01 181344

