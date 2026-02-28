Serie B, 27ª giornata: Monza in vetta, programma e classifica aggiornata

La 27ª giornata di Serie B entra nel vivo con i primi verdetti e una classifica che si fa sempre più corta nella zona alta. Il Monza batte la Virtus Entella 2-0 e sale a quota 57 punti, portandosi momentaneamente in testa. Colpo esterno del Bari che supera la Sampdoria 2-0, mentre il resto del turno si completerà tra oggi e domani.

Il programma della 27ª giornata





Monza-Virtus Entella 2-0

Sampdoria-Bari 0-2

Empoli-Cesena oggi ore 15.00

Modena-Padova oggi ore 15.00

Südtirol-Venezia oggi ore 15.00

Spezia-Reggiana oggi ore 17.15

Avellino-Juve Stabia oggi ore 19.30

Catanzaro-Frosinone domenica ore 15.00

Pescara-Palermo domenica ore 15.00

Mantova-Carrarese domenica ore 17.15

La classifica aggiornata

Monza 57

Venezia 56

Frosinone 53

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 43

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Empoli 30

Carrarese 30

Padova 30

Avellino 29

Sampdoria 29

Reggiana 26

Mantova 26

Spezia 25

Virtus Entella 25

Bari 25

Pescara 18

In vetta è bagarre totale: Monza, Venezia, Frosinone e Palermo restano racchiuse in sei punti. In coda il successo del Bari riapre la corsa salvezza, mentre il Pescara resta ultimo a quota 18. Domenica riflettori puntati su Pescara-Palermo e Catanzaro-Frosinone, due incroci che possono incidere sia nella lotta promozione sia nella corsa per evitare i playout.