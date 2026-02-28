Serie B, 27ª giornata: Monza in vetta, programma e classifica aggiornata
La 27ª giornata di Serie B entra nel vivo con i primi verdetti e una classifica che si fa sempre più corta nella zona alta. Il Monza batte la Virtus Entella 2-0 e sale a quota 57 punti, portandosi momentaneamente in testa. Colpo esterno del Bari che supera la Sampdoria 2-0, mentre il resto del turno si completerà tra oggi e domani.
Il programma della 27ª giornata
Monza-Virtus Entella 2-0
Sampdoria-Bari 0-2
Empoli-Cesena oggi ore 15.00
Modena-Padova oggi ore 15.00
Südtirol-Venezia oggi ore 15.00
Spezia-Reggiana oggi ore 17.15
Avellino-Juve Stabia oggi ore 19.30
Catanzaro-Frosinone domenica ore 15.00
Pescara-Palermo domenica ore 15.00
Mantova-Carrarese domenica ore 17.15
La classifica aggiornata
Monza 57
Venezia 56
Frosinone 53
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 43
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Empoli 30
Carrarese 30
Padova 30
Avellino 29
Sampdoria 29
Reggiana 26
Mantova 26
Spezia 25
Virtus Entella 25
Bari 25
Pescara 18
In vetta è bagarre totale: Monza, Venezia, Frosinone e Palermo restano racchiuse in sei punti. In coda il successo del Bari riapre la corsa salvezza, mentre il Pescara resta ultimo a quota 18. Domenica riflettori puntati su Pescara-Palermo e Catanzaro-Frosinone, due incroci che possono incidere sia nella lotta promozione sia nella corsa per evitare i playout.