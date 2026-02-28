Corriere dello Sport: “Pescara-Palermo, le probabili formazioni: Insigne dal 1’, Magnani al centro”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
palermo empoli 3-2 (131) magnani pohjanpalo

Tutto pronto per Pescara-Palermo, in programma domani alle ore 15 allo stadio “Adriatico”, con diretta su Dazn, Prime e OneFootball TV. Come riporta il Corriere dello Sport, la sfida sarà diretta da Maresca di Napoli, assistito da Miniutti e Pressato, quarto uomo Tropiano, Var Volpi e Avar Dionisi.

Secondo il Corriere dello Sport, in casa Pescara Gorgone valuta l’esordio dal primo minuto di Insigne, pronto a guidare il reparto offensivo insieme a Olzer alle spalle di Di Nardo. In difesa resta il dubbio sulla corsia destra: Faraoni o Letizia, con il primo leggermente avanti. A centrocampo Brugman sarà il perno, affiancato da Lamine Fanne e Valzania, che proverà a stringere i denti; in alternativa è pronto Acampora.


Il Corriere dello Sport delinea così il possibile undici abruzzese (4-3-2-1): Saio; Faraoni (o Letizia), Capellini, Bettella, Cagnano; Lamine Fanne, Brugman, Valzania; Olzer, Insigne; Di Nardo. A disposizione Profeta, Brondbo, Bonassi, Corbo, Oliveri, Letizia, Altare, Acampora, Berardi, Russo, Meazzi. Indisponibili Pellacani, Tsadjout, Merola, Graziani, Desplanches, Caligara e Brandes; squalificato Gravillon.

Sul fronte rosanero, il Corriere dello Sport evidenzia come Bani non dovrebbe essere rischiato: al centro della difesa a tre spazio a Magnani con Peda e Ceccaroni ai lati. Inzaghi conferma il 3-4-2-1 con Joronen tra i pali; Pierozzi e Augello sulle corsie, Segre e Ranocchia in mezzo. Sulla trequarti ballottaggio Johnsen-Le Douaron, con il norvegese favorito accanto a Palumbo alle spalle di Pohjanpalo.

Sempre il Corriere dello Sport riporta la probabile formazione del Palermo: Joronen; Peda, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo. A disposizione Gomis, Bereszynski, Bani, Veroli, Rui Modesto, Gomes, Blin, Giovane, Gyasi, Le Douaron, Vasic, Corona. Diffidati Bereszynski e Pierozzi.

Una sfida che pesa per entrambe: il Pescara cerca punti salvezza, il Palermo vuole continuare la corsa promozione.

