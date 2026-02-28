Corriere dello Sport: “Palermo, 300 tifosi a Pescara ma monta il malcontento per i divieti”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (16)

Saranno circa 300 i sostenitori rosanero presenti nel settore ospiti dell’“Adriatico” per la sfida contro il Pescara. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta di tifosi del Palermo non residenti in Sicilia, unico bacino autorizzato a seguire la squadra in trasferta dopo le restrizioni imposte.

Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia come i divieti disposti per la gara in Abruzzo abbiano alimentato il malcontento del popolo rosanero. L’ennesima limitazione ha riacceso il dibattito attorno a un “modus operandi” che, secondo molti tifosi, finisce per penalizzare un’intera piazza.


Il tema non riguarda solo Pescara. Antonio La Rosa sottolinea sul Corriere dello Sport che anche la prossima trasferta di Carrara è finita sotto la lente dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, con il rischio concreto di nuove restrizioni per i residenti in Sicilia.

Una situazione che continua a generare tensione tra i sostenitori, determinati comunque a garantire il proprio supporto alla squadra di Inzaghi in un momento chiave della stagione. Come rimarca ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la richiesta che arriva dalla tifoseria è di maggiore chiarezza sulle decisioni che limitano la possibilità di seguire il Palermo lontano dal “Barbera”.

Screenshot 2026-03-01 185927

aquilani catanzaro

