Corriere dello Sport: “Inzaghi non si fida. Palermo avvertito”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (137) esultanza sotto la curva

Il ricordo è ancora vivo. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il 26 ottobre 2019 il Benevento di Pippo Inzaghi, primo in classifica e reduce da otto risultati utili consecutivi, cadde clamorosamente all’Adriatico contro il Pescara per 4-0. Fu la prima sconfitta di un campionato poi vinto dai sanniti a suon di record, ma quella lezione è rimasta impressa nella memoria dell’attuale tecnico rosanero.

Antonio La Rosa, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea come Inzaghi abbia già richiamato quell’episodio nel post gara contro il Südtirol, lanciando un messaggio chiaro al suo Palermo: guai a sottovalutare l’impegno in casa del fanalino di coda. In questi giorni il tecnico ha ribadito che per battere il Pescara servirà fare l’esatto contrario di quanto fece il suo Benevento, apparso molle e mentalmente scarico dopo una lunga serie positiva.


Secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, i segnali che arrivano dal gruppo rosanero sono però confortanti. Al netto dei due punti persi nel finale a Mantova, il Palermo ha dimostrato di saper evitare trappole simili. La squadra viaggia da 14 partite senza sconfitte, con numeri da promozione, e attraversa un momento di brillantezza sia fisica che mentale, alimentato da autostima e consapevolezza.

Eppure, come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il richiamo al precedente del 2019 è una leva motivazionale precisa. Inzaghi vuole mantenere alta la tensione e ribadire che in Serie B nessuna partita è scontata. Anche contro un Pescara ultimo in classifica, il rischio di brutte figure esiste se non si scende in campo con la giusta mentalità.

Intanto la preparazione prosegue. Sempre Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riporta che ieri i rosanero hanno sostenuto una seduta mattutina al “Barbera”: esercitazioni sulla tattica offensiva e focus sui calci piazzati a favore per affinare le soluzioni negli ultimi metri in vista della trasferta abruzzese.

