Monza, colpo da primato: Azzi piega l’Entella e vola in testa. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026
a1eb68ce3d

Il Monza si prende la vetta, almeno per una notte, e firma la terza vittoria consecutiva. Come racconta Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, nel testacoda contro l’Entella i brianzoli costruiscono un successo pesante, frutto di pazienza e maturità.

Secondo Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, i quasi trenta punti di differenza in classifica si azzerano per oltre un’ora, con l’Entella che tiene botta e prova a mettere pressione alla capolista provvisoria. Ma alla fine emerge la qualità del Monza.


L’episodio che decide

La svolta arriva con i cambi. Come sottolinea Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, è Caso – in campo da appena tre minuti – a servire il pallone dell’1-0 ad Azzi, il più continuo in stagione tra i biancorossi. Un gol che spezza l’equilibrio e libera il Monza dagli affanni, permettendo alla squadra di raschiare il fondo delle energie senza pagare dazio.

L’Entella, alla terza sconfitta consecutiva, conferma i propri limiti lontano da casa: peggior attacco esterno del campionato e ancora nessuna vittoria in trasferta.

Occasioni e solidità

Il Corriere dello Sport evidenzia anche le chance per chiudere prima la gara. In avvio di ripresa Petagna spreca un’occasione invitante dopo un errore di Alborghetti, trovando la risposta di Colombi. Cutrone, prima sfiora il raddoppio in avvitamento, poi colpisce la traversa da due passi.

Ma il dato che conta è un altro: terza gara senza subire reti nelle ultime quattro. Come rimarca Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, il Monza spicca il volo con una solidità difensiva che sta diventando marchio di fabbrica.

Ora gli scontri diretti

Il primato è provvisorio, ma lancia un messaggio. I brianzoli ora guardano anche a Bolzano, dove il Südtirol potrebbe frenare il Venezia, ultimo campo sul quale il Monza non ha ancora vinto.

All’orizzonte un mese decisivo, con le sfide al vertice contro Palermo e Venezia in arrivo in Brianza. Come evidenzia il Corriere dello Sport, saranno passaggi chiave della stagione, la vera cartina di tornasole nella corsa verso la promozione.

