Bani: «Il gol lo dedico a mia madre, ora pensiamo al Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Mattia Bani, difensore del Palermo e autore del gol del pareggio contro il Cesena, ha raccontato le sue emozioni ai microfoni ufficiali del club rosanero.

«Una dedica speciale»

«È stata una bella emozione – ha dichiarato Bani – è il primo gol che segno con questa maglia e spero di farne altri. La dedica va a mia mamma, che era presente sugli spalti visto che da casa era vicino. Tutto per lei».

«Continuare su questa strada»

Il Palermo ha centrato il quinto risultato utile consecutivo: «Dobbiamo lavorare per dare continuità a questo momento – ha sottolineato il difensore – ci aspettano due partite molto difficili da qui alla sosta e dobbiamo farci trovare pronti».

Testa al Venezia

Martedì al Barbera arriverà il Venezia, vittorioso sullo Spezia: «È una squadra forte, con un organico importante come il nostro e con gli stessi obiettivi. Sarà una bella partita e una grande sfida».

