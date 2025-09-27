Cesena-Palermo 1-1: guarda gli highlights del big match del Manuzzi
Un big match ricco di emozioni al “Dino Manuzzi”: Cesena e Palermo chiudono sull’1-1 nella quinta giornata di Serie B.
I padroni di casa passano in vantaggio al 34’ con Blesa, abile a sfruttare un’azione insistita. Nella ripresa i rosanero reagiscono con carattere, trovando il pari grazie al colpo di testa di Mattia Bani, che firma il suo primo gol in maglia Palermo davanti al settore ospiti gremito di tifosi rosanero.
Guarda qui sotto gli highlights completi del match:
Un punto che permette agli uomini di Inzaghi di allungare la striscia positiva in campionato, in attesa della sfida di martedì sera al “Renzo Barbera” contro il Venezia.