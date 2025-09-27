Serie B, Monza-Padova: pari senza reti dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Al Brianteo, il posticipo delle 17.15 tra Monza e Padova si chiude sul punteggio di 0-0 dopo un primo tempo ricco di azioni pericolose e grande intensità. Subito pericoloso il Monza: al 1’ Azzi tenta la conclusione dopo una mischia in area, ma la palla finisce fuori con deviazione e corner. Nei minuti successivi, Lasagna e Colombo sfiorano più volte il gol, mentre Varas e Obiang cercano di sorprendere Thiam dalla distanza.

Il Padova si difende con ordine e prova a far male con contropiedi e cross dalla fascia. Al 27’, Fusi centra la traversa con una splendida conclusione a giro, e poco dopo Obiang impensierisce ancora Thiam con un tiro potente dalla distanza. Nonostante le numerose opportunità da entrambe le parti, il risultato resta invariato grazie anche a interventi difensivi e ottime parate

