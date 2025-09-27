Inzaghi dopo Cesena-Palermo: «Reazione da grande squadra. Venezia? Giochiamo a casa nostra…»

Filippo Inzaghi, allenatore del Palermo, ha commentato ai microfoni ufficiali del club l’1-1 maturato al “Manuzzi” contro il Cesena, big match della quinta giornata di Serie B.

«Approccio ottimo, gol evitabile»

«Abbiamo approcciato molto bene – ha spiegato Inzaghi – nella prima mezz’ora pensavo potessimo segnare. Proprio nel nostro momento migliore è arrivato un gol evitabile, che poteva anche ammazzarci. Abbiamo fatto fatica a reagire, ma poi la traversa e il pareggio hanno legittimato il risultato. Quando non si può vincere, portare a casa un punto è importante».

«Personalità e grande reazione»

Il tecnico ha sottolineato l’atteggiamento dei suoi: «Il lato positivo è stata la personalità con cui abbiamo giocato su un campo complicato, contro un Cesena reduce da tre vittorie consecutive. Potevamo passare in vantaggio con Le Douaron e Bani, dovevamo essere più cattivi, ma la squadra è rimasta compatta e ha reagito alla grande».

«Un punto che peserà»

«Sapevamo che il Cesena era pericoloso – ha aggiunto Inzaghi – alla fine bisogna accontentarsi di un punto che alla lunga peserà molto sulla nostra classifica. È un risultato che dà continuità al nostro percorso».

Testa al Venezia

Infine, lo sguardo già rivolto al prossimo impegno: «Martedì arriva il Venezia, una delle favorite. Sappiamo che struttura hanno, ma noi siamo il Palermo, giochiamo in casa nostra e avremo lo stadio pieno. Non vediamo l’ora».