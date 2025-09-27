Cesena-Palermo, Blesa: «Buona prestazione contro una squadra costruita per la A»

Al termine del pareggio per 1-1 tra Cesena e Palermo, Jalen Blesa ha commentato la sua prestazione e quella della squadra in conferenza stampa, mostrando entusiasmo e fiducia per il prosieguo del campionato.

«Sono molto contento di aver segnato il mio secondo gol e di averlo fatto finalmente in casa, davanti a questi grandissimi tifosi in uno stadio così bello – ha dichiarato l’attaccante bianconero – Sento la fiducia del mister e dei compagni, e partita dopo partita sento di crescere. Voglio continuare su questa strada».

Blesa ha poi elogiato la prestazione del Cesena contro una squadra di alto livello come il Palermo: «Siamo tutti felici per come abbiamo giocato contro un avversario costruito per la promozione in Serie A. Personalmente sono molto soddisfatto della mia prestazione, ma tutta la squadra rosanero mi ha colpito: si vede che sono giocatori di ottimo livello».