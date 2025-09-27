Venezia, Adorante guarda al Palermo: «Servirà più cattiveria e cazzimma»

Il Venezia conquista tre punti preziosi contro lo Spezia e Andrea Adorante, autore del gol decisivo dal dischetto, guarda già alla prossima sfida contro il Palermo al “Renzo Barbera”.

«Quella col Palermo sarà una partita bellissima – ha dichiarato Adorante – dove dovremo metterci più cattiveria e cazzimma. Stiamo crescendo e lavorando tanto, è solo questione di tempo».

Sul rigore e il momento personale

«Sul rigore ho preso io il pallone perché cerco il gol – ha spiegato l’attaccante – sto lavorando per segnare anche su azione e ci arriverò. Arriviamo tante volte sul fondo ma sbagliamo la scelta o il movimento finale: ci stiamo amalgamando e migliorando».

La vittoria con lo Spezia

Adorante ha sottolineato l’importanza della gara appena vinta: «Vittoria importante che dà continuità e fa crescere la squadra. Avevamo un uomo in più ma loro si sono chiusi dietro, siamo stati meno propositivi del solito ma siamo riusciti a sbloccarla da un episodio».

Un messaggio chiaro in vista della trasferta in Sicilia: il Venezia arriva al Barbera con fiducia e la volontà di dare battaglia al Palermo in un match che si annuncia spettacolare.