D’Angelo dopo Venezia-Spezia: «Neanche il capo ultras ha protestato. Io per 50 euro…»

Lo Spezia torna sconfitto dal “Penzo” contro il Venezia e Luca D’Angelo, tecnico dei liguri, ha analizzato la gara in conferenza stampa.

L’episodio chiave

«L’espulsione di Vignali va valutata – ha dichiarato l’allenatore – prima c’era un fallo netto di Busio. La decisione dell’arbitro ha complicato la situazione, ma non entro nella tragedia. Il Venezia non è stato particolarmente insidioso. Sarebbe stato troppo presto per togliere una punta, avevamo bisogno di centimetri».

Difesa e gol subiti

D’Angelo ha commentato anche le reti incassate: «Non ho rivisto i gol, ma sul 2-0 Mascardi non aveva responsabilità: era una seconda palla, in quei casi ci si schiaccia. Serve che tutti migliorino in quella fase, anche perché già l’anno scorso le uscite difensive non erano il nostro punto forte».

La battuta sull’espulsione

Infine, un commento amaro: «Avessi speso 50 euro mi sarei incazzato. Neanche il capo ultras del Venezia ha protestato prima del rosso a Vignali».