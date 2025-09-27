Cesena-Palermo, Inzaghi: «Punto importante, ma avremmo potuto vincerla»

Al termine del pareggio per 1-1 contro il Cesena, l’allenatore del Palermo, Pippo Inzaghi, ha commentato la prestazione dei suoi in conferenza stampa, sottolineando la solidità mostrata dalla squadra.

«Pari nel segno della continuità? Si, anche devo essere onesto… nella prima mezz’ora pensavo che avremmo vinto – ha spiegato Inzaghi – abbiamo iniziato molto bene, creando occasioni con Jeremy e Vani, e sembrava che potessimo passare in vantaggio. Poi il Cesena ha reagito, ma siamo stati bravi a riprenderci, sfiorando la traversa prima del gol del pari. È un punto molto importante, perché conferma la continuità dei risultati».

Sul rischio di accontentarsi dopo il pari, Inzaghi è chiaro: «Non ci siamo mai fermati, volevamo vincere, ma bisogna anche riconoscere la forza dell’avversario. Avremmo potuto portare a casa la vittoria, ma anche subire gol. Nel complesso, il punto è giusto: le due squadre hanno dato dimostrazione di valore. Comandare la partita, reagire al pareggio e restare concentrati sono tutte cose decisive».