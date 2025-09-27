Venezia, Stroppa guarda al Palermo: «Scelte fatte pensando anche al prossimo big match»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Il Venezia ritrova fiducia dopo la vittoria sullo Spezia, ma Giovanni Stroppa pensa già ai prossimi appuntamenti di campionato, a partire dalla trasferta al “Renzo Barbera” contro il Palermo.

Le parole dell’allenatore

«Dall’espulsione è nata un’altra partita – ha spiegato Stroppa in conferenza stampa – è vero che a volte ci si fa male da soli, ma l’uomo in più ha condizionato la prestazione. Oggi siamo stati frivoli in alcuni momenti, avrei voluto maggiore praticità e meno ricerca di giocate individuali. Faccio comunque i complimenti alla squadra».

Su Venturi: «Deve essere più presente e più leader. Ha fatto venti minuti da giocatore di alta categoria, poi si è un po’ ammosciato. Dovevo anche gestire le forze, dando possibilità a qualcuno di mettersi in mostra».

In ottica Palermo

Il tecnico arancioneroverde ha spiegato le sue scelte: «Non c’è nulla di conservativo in quello che faccio. Ho fatto scelte in ottica del Palermo e del Frosinone. È vero che ho cambiato molto a Verona, ma se ricevo risposte dai ragazzi, posso avere più possibilità di scelta».

Analisi e obiettivi

Stroppa ha elogiato D’Angelo: «È talmente bravo che potrà rispondere a ogni domanda sui gol subiti da palla inattiva». Poi una riflessione più ampia: «Quando c’è la possibilità di essere più cattivi e pratici bisogna esserlo. Non serve accelerare solo nei momenti di necessità, bisogna sfruttare ogni occasione per incidere».

Morale alto

Il tecnico si è detto soddisfatto dello spirito del gruppo: «Un po’ di morale non basta, lo spogliatoio è bello anche dopo la sconfitta col Cesena. Dai video che mostro alla squadra, vedo solo cose positive. Vincere col Verona è stato un premio, ma la Coppa Italia non è il nostro obiettivo. I ragazzi devono ricordarsi che noi puntiamo sul campionato».

Ultimissime

Cesena-Palermo, Blesa: «Buona prestazione contro una squadra costruita per la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Venezia, Adorante guarda al Palermo: «Servirà più cattiveria e cazzimma»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

D’Angelo dopo Venezia-Spezia: «Neanche il capo ultras ha protestato. Io per 50 euro…»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Cesena-Palermo, Inzaghi: «Punto importante, ma avremmo potuto vincerla»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Venezia, Stroppa guarda al Palermo: «Scelte fatte pensando anche al prossimo big match»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025