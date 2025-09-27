Cesena-Palermo, Mignani: «Gara giocata alla pari dei rosanero»

Al termine del 1-1 tra Cesena e Palermo, il tecnico bianconero Michele Mignani ha analizzato con soddisfazione la prestazione della sua squadra.

«A volte non è tanto il risultato quello che conta – ha spiegato Mignani – ma l’atteggiamento, lo spirito e la capacità di stare in partita contro un avversario difficile come il Palermo. Ci sono tante cose positive da sottolineare oggi, in una partita dove entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Credo che la mia squadra abbia dimostrato di credere nel lavoro che stiamo facendo e di poter giocare alla pari con chiunque».

Il tecnico ha poi commentato il debutto stagionale di Guidi: «Per lui è una nuova realtà. Tutti stanno lavorando per mettermi in difficoltà, e oggi ho potuto schierare un gruppo davvero completo. Sono ragazzi sani, che si allenano con impegno e che stanno prendendo confidenza con la categoria. Sono felice di averli visti oggi in campo».