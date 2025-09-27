Serie C, Girone B: i finali delle gare delle 15 e la classifica aggiornata
Si sono concluse le sfide delle 15 nel Girone B di Serie C, con risultati che hanno regalato emozioni e confermato alcuni equilibri nel campionato.
Bra-Guidonia 2-1
Il Bra supera il Guidonia per 2-1 in una gara combattuta fino all’ultimo minuto, conquistando tre punti fondamentali.
Livorno-Campobasso 0-0
Nel match tra Livorno e Campobasso non si sono registrate reti: 0-0 il risultato finale, con entrambe le squadre che restano alla ricerca di continuità.
Ravenna-Ternana 1-0
Il Ravenna si impone di misura sulla Ternana con un 1-0 che gli permette di portare a casa i tre punti in una partita molto intensa.
Sambenedettese-Juventus Next Gen 4-2
Successo spettacolare per la Sambenedettese, che batte la Juventus Next Gen 4-2 in una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte.
Torres-Ascoli 0-1
L’Ascoli vince per 1-0 sul campo della Torres, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica.
La classifica aggiornata
Ravenna – 18
Ascoli – 17
Arezzo – 15
Campobasso – 11
Sambenedettese – 11
Gubbio – 11
Juventus U23 – 11
Ternana – 10
Guidonia – 10
Forlì – 9
Carpi – 8
Pineto – 8
Livorno – 7
Vis Pesaro – 6
Pianese – 6
Torres – 5
Bra – 5
Pontedera – 4
Perugia – 3
Rimini – 2