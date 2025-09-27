Serie C, Girone B: i finali delle gare delle 15 e la classifica aggiornata

Si sono concluse le sfide delle 15 nel Girone B di Serie C, con risultati che hanno regalato emozioni e confermato alcuni equilibri nel campionato.

Bra-Guidonia 2-1

Il Bra supera il Guidonia per 2-1 in una gara combattuta fino all’ultimo minuto, conquistando tre punti fondamentali.

Livorno-Campobasso 0-0

Nel match tra Livorno e Campobasso non si sono registrate reti: 0-0 il risultato finale, con entrambe le squadre che restano alla ricerca di continuità.

Ravenna-Ternana 1-0

Il Ravenna si impone di misura sulla Ternana con un 1-0 che gli permette di portare a casa i tre punti in una partita molto intensa.

Sambenedettese-Juventus Next Gen 4-2

Successo spettacolare per la Sambenedettese, che batte la Juventus Next Gen 4-2 in una sfida ricca di gol e capovolgimenti di fronte.

Torres-Ascoli 0-1

L’Ascoli vince per 1-0 sul campo della Torres, consolidando la propria posizione nella parte alta della classifica.

La classifica aggiornata

Ravenna – 18

Ascoli – 17

Arezzo – 15

Campobasso – 11

Sambenedettese – 11

Gubbio – 11

Juventus U23 – 11

Ternana – 10

Guidonia – 10

Forlì – 9

Carpi – 8

Pineto – 8

Livorno – 7

Vis Pesaro – 6

Pianese – 6

Torres – 5

Bra – 5

Pontedera – 4

Perugia – 3

Rimini – 2