Serie A: un gol a testa tra Como e Cremonese. La classifica aggiornata
Como e Cremonese si dividono la posta in palio al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Il Como era partito forte e al 32’ ha sbloccato il risultato grazie a Nico Paz, che ha ricevuto un filtrante perfetto e ha infilato la rete con precisione. La Cremonese ha risposto nella ripresa con determinazione, e al 69’ Federico Baschirotto ha trovato il gol del pareggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti: Anastasios Douvikas e Jacobo Ramon hanno provato a creare pericolosi momenti per il Como, mentre Romano Floriani e Dennis Johnsen hanno animato le azioni della Cremonese. Non sono mancati i cartellini, con ammonizioni a Lucas Da Cunha, Antonio Sanabria e altri, e un momento di tensione per un intervento pericoloso di Jesus Rodriguez, finito sotto l’occhio del VAR.
Nel finale, entrambi i team hanno cercato il gol della vittoria con cambi tattici e intensi assalti, ma Jean Butez e Marco Silvestri hanno mantenuto la porta inviolata. Alla fine, il risultato di 1-1 riflette l’equilibrio visto in campo, con Como e Cremonese che possono recriminare per alcune occasioni non sfruttate, ma entrambe portano a casa un punto prezioso in ottica salvezza.
Napoli – 12
Juventus – 10
Milan – 9
Roma – 9
Cremonese – 9
Atalanta – 8
Como – 8
Cagliari – 7
Udinese – 7
Inter – 6
Bologna – 6
Torino – 4
Lazio – 3
Sassuolo – 3
Verona – 3
Genoa – 2
Fiorentina – 2
Parma – 1
Pisa – 0
Lecce – 0