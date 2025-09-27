Serie A: un gol a testa tra Como e Cremonese. La classifica aggiornata

Como e Cremonese si dividono la posta in palio al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. Il Como era partito forte e al 32’ ha sbloccato il risultato grazie a Nico Paz, che ha ricevuto un filtrante perfetto e ha infilato la rete con precisione. La Cremonese ha risposto nella ripresa con determinazione, e al 69’ Federico Baschirotto ha trovato il gol del pareggio di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita ha visto diverse occasioni da entrambe le parti: Anastasios Douvikas e Jacobo Ramon hanno provato a creare pericolosi momenti per il Como, mentre Romano Floriani e Dennis Johnsen hanno animato le azioni della Cremonese. Non sono mancati i cartellini, con ammonizioni a Lucas Da Cunha, Antonio Sanabria e altri, e un momento di tensione per un intervento pericoloso di Jesus Rodriguez, finito sotto l’occhio del VAR.

Nel finale, entrambi i team hanno cercato il gol della vittoria con cambi tattici e intensi assalti, ma Jean Butez e Marco Silvestri hanno mantenuto la porta inviolata. Alla fine, il risultato di 1-1 riflette l’equilibrio visto in campo, con Como e Cremonese che possono recriminare per alcune occasioni non sfruttate, ma entrambe portano a casa un punto prezioso in ottica salvezza.

Napoli – 12

Juventus – 10

Milan – 9

Roma – 9

Cremonese – 9

Atalanta – 8

Como – 8

Cagliari – 7

Udinese – 7

Inter – 6

Bologna – 6

Torino – 4

Lazio – 3

Sassuolo – 3

Verona – 3

Genoa – 2

Fiorentina – 2

Parma – 1

Pisa – 0

Lecce – 0