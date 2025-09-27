Serie B: il Frosinone aggancia Palermo e Cesena a quota 11. La classifica aggiornata

Dopo il pareggio per 1-1 al “Dino Manuzzi”, Cesena e Palermo condividono momentaneamente la vetta della classifica a 11 punti, approfittando dei risultati delle altre gare del pomeriggio. I romagnoli avevano sbloccato il match con Blesa al 34’, ma nella ripresa Bani ha ristabilito la parità per i rosanero al 56’. Aggancio del Frosinone che ha stravinto 1-5 sul campo del Mantova.

In attesa della gara di domani tra Modena e Pescara, le due squadre rimangono in cima alla classifica, pronte a consolidare il primato e a inseguire un avvio di stagione positivo.

Frosinone – 11

Palermo – 11

Cesena – 11

Modena – 10

Avellino – 10

Sudtirol – 8

Venezia – 7

Juve Stabia – 7

Monza – 7

Carrarese – 5

Catanzaro – 5

Reggiana – 5

Entella – 5

Pescara – 4

Padova – 4

Empoli – 4

Mantova – 3

Spezia – 2

Sampdoria – 1