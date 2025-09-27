Serie B: il Frosinone aggancia Palermo e Cesena a quota 11. La classifica aggiornata
Dopo il pareggio per 1-1 al “Dino Manuzzi”, Cesena e Palermo condividono momentaneamente la vetta della classifica a 11 punti, approfittando dei risultati delle altre gare del pomeriggio. I romagnoli avevano sbloccato il match con Blesa al 34’, ma nella ripresa Bani ha ristabilito la parità per i rosanero al 56’. Aggancio del Frosinone che ha stravinto 1-5 sul campo del Mantova.
In attesa della gara di domani tra Modena e Pescara, le due squadre rimangono in cima alla classifica, pronte a consolidare il primato e a inseguire un avvio di stagione positivo.
Frosinone – 11
Palermo – 11
Cesena – 11
Modena – 10
Avellino – 10
Sudtirol – 8
Venezia – 7
Juve Stabia – 7
Monza – 7
Carrarese – 5
Catanzaro – 5
Reggiana – 5
Entella – 5
Pescara – 4
Padova – 4
Empoli – 4
Mantova – 3
Spezia – 2
Sampdoria – 1