Serie B, i risultati delle gare delle 15: Frosinone travolgente, Avellino e Venezia sorridono

Giornata ricca di gol ed emozioni in Serie B, con le sfide del pomeriggio che hanno regalato verdetti importanti sia in chiave alta che nella lotta per la salvezza.

Ad Avellino i padroni di casa hanno superato 2-0 l’Entella: Biasci ha sbloccato il match al 10’, mentre nella ripresa Kumi ha chiuso i conti al 68’, regalando tre punti pesanti agli irpini.

Al “Dino Manuzzi” il big match tra Cesena e Palermo si è concluso 1-1: Blesa al 34’ ha portato avanti i romagnoli, ma nella ripresa il difensore rosanero Bani ha firmato il gol del pari al 56’.

Spettacolo e valanga di reti a Mantova, dove il Frosinone ha travolto i padroni di casa 1-5. Koutsoupias e Ghedjemis hanno indirizzato subito la partita, poi dopo l’errore dal dischetto di Mancuso è arrivato lo 0-3 di Grosso. Prima dell’intervallo Calò ha siglato il poker, Fiori ha provato a riaccendere le speranze virgiliane al 54’, ma nel finale Vergani ha completato la goleada.

Convincente anche il successo del Sudtirol, vittorioso 3-1 sulla Reggiana: Martini e Merkaj hanno spianato la strada, Tronchin ha firmato il tris al 55’. Inutile la rete ospite di Portanova tre minuti più tardi.

Infine, il Venezia ha regolato lo Spezia con un 2-0 firmato Adorante (su rigore) e Korac nella ripresa. Tre punti che consolidano le ambizioni lagunari nelle zone alte della classifica.

I risultati finali:

Avellino–Entella 2-0

Cesena–Palermo 1-1

Mantova–Frosinone 1-5

Sudtirol–Reggiana 3-1

Venezia–Spezia 2-0