Cesena-Palermo 1-1: le pagelle del match

Si chiude con il risultato di 1-1 il big match tra Cesena e Palermo, valido come. A passare in vantaggio sono i padroni di casa con Blesa al minuto 34, di Bani al 56’ la rete del pareggio. Romagnoli e siciliani con questo pareggio rimangono in testa alla classifica con 11 punti, gli stessi che ha adesso il Frosinone, vittorioso in casa del Mantova. Il terzetto, però, potrebbe essere superato dal Modena ospiterà al Braglia il Pescara. Di seguito le pagelle dei rosanero:

JORONEN 5,5: Subisce il primo gol da quando è in rosanero, ma ha veramente poche colpe. Oggi giustifica la sua presenza visto che interviene diverse volte. Bravo ad intervenire, con i pugni, su Blesa dentro l’area e non commettere fallo.

PIEROZZI 6: Sempre da braccetto di destra, però spinge tanto. Prova ad intervenire su Berti che serve il pallone per Blesa, ma arriva tardi. Con l’ingresso di Peda si sposta più avanti

BANI 7: Oggi la difesa, rispetto alle gare precedenti, è costretta agli straordinari, e non sempre è precisa. Lui si rende pericoloso anche in zona offensiva e trova il gol del pareggio con un bel destro da dentro l’area e permette ai suoi di acciuffare un pari importantissimo.

CECCARONI 6,5: Decisivo in paio di contropiede degli avversari. Blesa si muove molto e spesso gravita spesso dalle sue parti costringendolo ad un lavoro supplementare ma non si fai mai superare.

GYASI 5,5: Si accentra tanto per cercare di lasciare spazio a Pierozzi. Non salta mai l’avversario e non arrivano cross degni di nota, però si rende prezioso in un paio di chiusure difensive.

Dal 64’ PEDA 5,5: Compreso il recupero gioca poco più di mezz’ora ma non lavora tantissimo perché dal suo ingresso i ritmi si abbassano tanto.

SEGRE 5,5: Prova a far girare la sfera ma non è nelle sue corde, meglio quando deve aggredire gli avversari. Dopo 45’ resta negli spogliatoi per scelta tecnica.

Dal 46’ BLIN 6: Il suo ingresso permette al Palermo di girare meglio la sfera e costruire delle buone trame di gioco.

GOMES 5,5: Non ha il solito dinamismo e non morde molto le caviglie degli avversari. Nel primo tempo perde, in maniera pericolosa, un pallone che permette ai padroni di casa di ripartire. Esce con i crampi.

Dall’81’ VASIC SV: Sono i primi minuti in campionato per lui

AUGELLO 6: Blesa con una finta lo beffa e poi ha tutto lo specchio della porta per calciare in porta e trovare il gol. È suo il cross spinto in porta da Bani

PALUMBO 5,5: In mediana manca un elemento dai piedi buoni e nei primi 45’ si abbassa lui per provare a costruire delle trame di gioco, nella ripresa è molto in ombra.

Dal 69’ GIOVANE 5,5: Inzaghi, dopo la gara contro l’Udinese, gli dà ancora fiducia e lo manda in campo nel ruolo di mezzala, non combina molto però tampona sugli avversari.

LE DOUARON 5: Rispetto al match contro il Bari, quando fu decisivo con un bel gol, ha una sola occasione su un colpo di testa sul quale Klinsmann interviene in maniera provvidenziale. Prova a battagliare ed esce stremato.

Dal 64’ BRUNORI 5: Gioca lontano dalla porta e la sua presenza si rivela poco più di una comparsa.

POHJANPALO 6: Una buona occasione uno contro uno con Cioffi, il difensore di casa lo ferma. Nella ripresa prova a suonare la carica e si rende pericoloso con un altro colpo di testa, la traversa gli dice no

INZAGHI 5,5: Oggi snatura i suoi perché non chiede il pressing alto; deve anche fare a meno di Ranocchia e decide di schierare un centrocampo di rottura. La scelta non si rivela azzeccata e nella ripresa manda in campo Blin, ripresa che, però, inizia con il Cesena pericoloso in due occasioni ed i suoi dopo un momento di sbandamento spingono fino a trovare la via del pari con Bani, ma subito dopo i ritmi si abbassano senza niente di memorabile.