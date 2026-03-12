Balzaretti riabbraccia il Palermo: visita alla squadra e a Inzaghi

Dopo Antonio Nocerino, un’altra vecchia gloria della storia del Palermo FC è tornata in città per salutare il mondo rosanero. Si tratta di Federico Balzaretti, protagonista di una visita speciale tra il centro sportivo di Torretta e lo stadio Stadio Renzo Barbera.

Come mostrato dal club sui propri canali social, l’ex terzino è stato l’ospite d’eccezione della giornata, incontrando la squadra e lo staff tecnico guidato da Filippo Inzaghi. Un momento ricco di ricordi e affetto, con Balzaretti che ha potuto riabbracciare l’ambiente rosanero e osservare da vicino il lavoro della squadra.





La visita rappresenta un ulteriore segnale del legame che continua a unire le grandi figure del passato alla società e alla città di Palermo.

Di seguito la clip pubblicata dal club: