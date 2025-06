Alessio Tribuzzi è uno dei nomi più caldi in uscita dall’Avellino. Come riportato da TMW, il jolly offensivo piace a tre big ambiziose della Serie C: Cerignola, Vicenza e Catania hanno messo nel mirino l’ex Frosinone e sono pronte a sfidarsi per assicurarselo. L’Avellino, attivo sul mercato in entrata, lavora anche sulle uscite per sfoltire la rosa.

