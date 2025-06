Resto del Carlino: “Cesena, Klinsmann in uscita: c’è anche il Palermo”

Il Palermo ha messo gli occhi su Jonathan Klinsmann. Come riportato da Il Resto del Carlino, i rosanero hanno effettuato un sondaggio esplorativo per il portiere classe ’97 del Cesena, reduce da una buona stagione in Serie B. Tuttavia, al momento, non ci sarebbe l’intenzione di affondare il colpo. La valutazione da 3 milioni di euro e l’età del giocatore rappresentano due ostacoli che frenano eventuali trattative. Su Klinsmann ci sono anche Sassuolo, Parma, Torino e Cremonese.

Continue Reading