Avellino, Sounas: «Palermo e Venezia le squadre più forti del campionato»

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, Dimitrios Sounas, centrocampista dell’Avellino, ha parlato anche del campionato di Serie B e delle squadre che, a suo avviso, si stanno distinguendo per forza e ambizioni.

«Quali sono le squadre più forti del campionato? Ci sono diverse formazioni competitive, su tutte Palermo e Venezia. Squadre attrezzate che hanno investito tanto. Il Modena è fortissimo. Come ho detto prima, però, è ancora prematuro fare pronostici, lo conferma il fatto che ogni settimana regala risultati a sorpresa. Quanto a noi devo essere onesto: con i compagni non parliamo mai di obiettivi, ragioniamo davvero partita dopo partita e solo durante il percorso potremo capire dove possiamo arrivare. Anzitutto salviamoci»

Il centrocampista biancoverde ha poi sottolineato quanto sia equilibrato il campionato cadetto:

«La Serie B è un torneo molto equilibrato, la storia insegna che squadre che potevano lottare per vincere si sono ritrovate in zona retrocessione. L’ultima può battere la prima, non bisogna mai abbassare la guardia né perdere umiltà».