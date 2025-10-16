Ilicic: «Zamparini era il numero uno, amava i calciatori come me, Pastore e Miccoli»

L’ex fantasista del Palermo Josip Iličić è tornato a parlare dei suoi anni in rosanero in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il talento sloveno ha ricordato con affetto la sua esperienza in Sicilia e, soprattutto, il rapporto speciale con l’ex presidente Maurizio Zamparini, figura centrale nella storia recente del club.

«Ogni volta che cambiava allenatore e mi chiamava, diceva: ‘Guarda, ho trovato l’allenatore giusto per te’. E dopo un mese lo cambiava… numero uno! Per me era il numero uno», ha raccontato Iličić sorridendo.

Nonostante la fama di presidente impulsivo e poco paziente, Zamparini ha lasciato in Iličić un ricordo pieno di stima e riconoscenza:

«A me ha aiutato tanto, perché non parlando la lingua, chiamava sempre il mio procuratore e gli diceva: ‘Dai, stai calmo’, quando magari le cose non andavano bene. Lui amava i calciatori come me, Pastore, Miccoli, tutti quelli che facevamo qualcosa di diverso».