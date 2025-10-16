Corriere del Veneto: “Cessione Padova, firmato il preliminare con Figoli”

La trattativa per la cessione del Calcio Padova entra nella fase decisiva. Come riportato dal Corriere del Veneto, è stato sottoscritto un preliminare di vendita tra l’attuale patron Joseph Oughourlian e l’imprenditore argentino Marcelo Figoli, già proprietario del Burgos (Serie B spagnola) e del Club Juventud (Serie A uruguaiana).

Il documento, firmato all’inizio di settembre, è già stato depositato fiduciariamente in un noto studio notarile, in attesa del completamento della due diligence, il processo di verifica contabile e amministrativa necessario per il passaggio di proprietà.

Tutti gli occhi ora sono puntati sulla fine di ottobre, data entro la quale dovrebbe arrivare la fumata bianca che sancirà il nuovo assetto societario dei biancoscudati. Tuttavia, la partita non è ancora chiusa: Oughourlian ha infatti inserito nel preliminare una clausola di recesso, che gli consentirebbe di pagare una penale e bloccare la cessione nel caso decidesse di non procedere con il trasferimento del club.

Una mossa che lascia aperti diversi scenari, compreso un possibile colpo di scena legato ad Alessandro Banzato, patron di Acciaierie Venete. Nonostante le smentite, il suo nome continua a circolare come piano alternativo, nel caso in cui l’operazione con Figoli non dovesse concretizzarsi. Banzato, che ha come obiettivo principale l’ingresso del Petrarca Rugby nell’Urc, potrebbe riconsiderare l’acquisto del Padova se il suo progetto sportivo principale dovesse nuovamente arenarsi.